إصابة فلسطينيين جراء دهسهما من مركبة للاحتلال في جنين

أصيب فلسطينيان، مساء اليوم الأحد، جراء دعسهما من مركبة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة الألمانية شرق مدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمواطنين يبلغان من العمر (26 و36 عاما) جراء دعسهما من مركبة عسكرية للاحتلال، مشيرة إلى أن أحدهما أصيب بكسر كامل في القدم وإصابة في الرأس، فيما أصيب الآخر بكسر كامل في القدم، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.

وفي السياق، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من العمال، قرب قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم.

وأفاد أحد العمال، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال لاحقتهم قرب الولجة أثناء توجههم إلى أماكن عملهم في القدس المحتلة، واحتجزتهم، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، قبل أن تطلق سراحهم .

وفي سياق متصل، سرق مستوطنون، خلايا نحل، وأتلفوا أخرى، تعود للمواطن نايف أبو خرابيش، في قرية العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على عدد من خلايا النحل، وألحقوا أضرارا بخلايا أخرى، خلال اعتدائهم على ممتلكات المواطنين في المنطقة.