جمارك مطار القاهرة تحبط 5 محاولات لتهريب مخدر الماريجوانا وأدوية لعلاج الأورام و72 هاتفًا محمولًا

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي 5 محاولات للتهريب الجمركي، تضمنت كميات من مخدر الماريجوانا، وأدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام السرطانية، ومستلزمات طبية خاصة بطب وجراحة الأسنان، بالإضافة إلى 72 هاتفًا محمولًا، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والتصدير ومكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والاتصالات والجمارك.

وجاءت الضبطيات خلال إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين على عدد من الرحلات الدولية، حيث أسفرت المحاولة الأولى، بمبنى الركاب رقم 3، عن ضبط راكب مصري قادم من أثينا، بحوزته 4 أكياس تحتوي على كمية من مخدر الماريجوانا، أخفاها داخل عبوتين من الكريمات بين متعلقاته الشخصية.

وفي المحاولة الثانية، تمكن رجال الجمارك من ضبط راكب أجنبي قادم من بغداد، بحوزته 40 أمبولًا خاصًا بعلاج الأورام السرطانية، أخفاها بين طيات الملابس داخل حقائبه، وذلك أثناء محاولته الخروج من الدائرة الجمركية عبر المسار الأخضر.

كما أسفرت المحاولة الثالثة عن ضبط كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بطب وجراحة الأسنان بحوزة راكب مصري قادم من جوانزو على إحدى رحلات مصر للطيران، بعدما أثار الاشتباه لقصر مدة سفره، وبفحص حقائبه تبين وجود المضبوطات مخبأة بداخلها.

وفي المحاولتين الرابعة والخامسة، بمبنى الركاب رقم 2، تمكن رجال الجمارك من ضبط راكبين أجنبيين قادمين من الصين على الرحلة نفسها، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 38 هاتفًا محمولًا بحوزة الراكب الأول، و34 هاتفًا محمولًا بحوزة الراكب الثاني، بإجمالي 72 هاتفًا، أخفيا بين طيات الملابس داخل الحقائب، في محاولة لتهريبها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع الخمس، وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي، وذلك في إطار جهود مصلحة الجمارك لتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات، وإحكام السيطرة على حركة الركاب والبضائع، والتصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكاله.

وتأتي هذه الضبطيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك بتكثيف الرقابة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وإحباط محاولات التهرب الجمركي، وحماية المجتمع من دخول المواد المخدرة والأدوية والمستلزمات غير المصرح بها.