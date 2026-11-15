النائبة داليا الإتربي رئيسا للجنة المرأة المركزية بحزب المؤتمر

أصدر حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الحزب، قرارًا بتعيين النائبة الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للجنة المرأة المركزية بحزب المؤتمر.

ويأتي القرار في إطار جهود الحزب لتطوير هيكله التنظيمي، وتعزيز دور اللجان النوعية والمركزية، وتفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي والمجتمعي.

وقال الحزب في بيان إنه يستهدف من خلال لجنة المرأة المركزية، توسيع مشاركة السيدات في الأنشطة والفعاليات الحزبية، ودعم المبادرات المعنية بقضايا المرأة والأسرة المصرية، وتعزيز التواصل مع المرأة في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز حضورها ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة.