بعثة منتخب مصر تصل مالاوي استعدادًا لمواجهة الجولة الرابعة

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مالاوي، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، وكان في استقبال البعثة رشا حمدي، سفيرة مصر في مالاوي.

وضمت البعثة المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب مصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين، عضوي مجلس الإدارة.

وكان المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني علي ماهر، قد خاض مرانًا صباح اليوم قبل مغادرة القاهرة في الثالثة عصرًا متجهًا إلى مالاوي.

وقرر علي ماهر عدم اصطحاب محمد عبدالمنعم، مدافع المنتخب، في رحلة السفر، لمنحه فرصة استكمال برنامجه العلاجي، بالتنسيق مع الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب.