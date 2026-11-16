أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بهدم بنايتين تؤويان 65 أسرة فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، رغم حصولهما على التراخيص اللازمة.

وقال عضو مجلس بلدية الخليل معمر العويوي في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخطر بهدم عمارتين ومنزلا في منطقة تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية في مدينة الخليل.

وأضاف العويوي أن العمارتين تتكونان من 65 شقة وتؤويان 65 أسرة "تعيش حاليا حالة إرباك وقلق".

وحذر من أن "ما يجري في مدينة الخليل لم يعد مجرد استهداف لمنازل أو منشآت فردية، بل أصبح تهديدا مباشرا للأمن السكني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمدينة".

وأوضح أن البنايتين والمنزل تقع "في منطقة مصنفة أ، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المباني حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات الفلسطينية المختصة، وجرى إخطارها برائع أمنية".

وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق؛ "أ" وتخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، و"ب" تخضع إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل، و"ج" تخضع إداريا وأمنيا لإسرائيل وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023 صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، و1814 عملية هدم طالت 5059 منشأة، وفق معطيات فلسطينية.