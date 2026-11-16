أعلنت شركة "مدى إيروايز" اللبنانية، الأحد، استعدادها لتسيير رحلات جوية من مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات شمالي البلاد، إلى القاهرة وعمّان وإسطنبول، بعد توقف المطار منذ مطلع التسعينيات.

وقالت الشركة، في بيان، إنها تستعد لإطلاق رحلات تربط شمال لبنان بالعواصم الثلاث، بواقع رحلتين أسبوعيا إلى القاهرة، و3 رحلات إلى إسطنبول، ورحلتين إلى عمّان.

وأوضحت أن بدء التشغيل يبقى مشروطا باستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والرقابية للمديرية العامة للطيران المدني اللبنانية، بما فيها اعتماد المطار وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في قطاع الطيران المدني والمطارات.

وفي 10 نوفمبر الجاري، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن الرحلات التجارية المنتظمة من مطار رينيه معوض ستبدأ في 14 ديسمبر المقبل، على أن تنطلق الرحلات التجريبية في 22 نوفمبر الجاري.

وذكرت الشركة أنها تعتزم فتح باب الحجوزات اعتبارا من الأول من ديسمبر 2026، رهنا باستكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية والحصول على الموافقات النهائية اللازمة.

واعتبرت أن الرحلات المرتقبة من شأنها تعزيز الربط الجوي المباشر بين شمال لبنان ووجهات إقليمية رئيسية، ودعم النشاطين السياحي والتجاري في المنطقة.

ويقع مطار الرئيس رينيه معوض في منطقة القليعات بقضاء عكار شمالي لبنان، قرب الحدود مع سوريا، ويُعد إعادة تشغيله خطوة لتوفير منفذ جوي إضافي للبلاد، إلى جانب مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت.

وأُنشئ المطار أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، واستخدم لاحقا لأغراض عسكرية، قبل أن يستقبل رحلات مدنية داخلية بين بيروت وشمال لبنان أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ثم تتوقف رحلاته المدنية مطلع التسعينيات.

وفي يونيو 2026، أطلقت الحكومة اللبنانية مشروع إعادة تأهيل المطار وإعادة تشغيله، بهدف تعزيز الربط الجوي ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في عكار ومناطق الشمال.

ويحمل المطار اسم الرئيس اللبناني الراحل رينيه معوض، الذي انتُخب رئيسا للجمهورية في 5 نوفمبر 1989، عقب اتفاق الطائف الذي مهّد لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، قبل اغتياله في 22 من الشهر نفسه، بعد 17 يوما من انتخابه.