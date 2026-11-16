هيئة الأنفاق: الانتهاء من تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بنهاية عام 2028

قال الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن وزارة النقل تتعامل مع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق باعتباره مشروعًا متكاملًا لتحديث المنظومة بالكامل، وليس مجرد استبدال القطارات القديمة بأخرى جديدة، بما يستهدف تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة التشغيل واستيعاب الزيادة في أعداد الركاب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة إكسترا نيوز، أن الخط الأول، الممتد من حلوان إلى المرج الجديدة بطول 44 كيلومترًا، ينقل نحو مليون و100 ألف راكب يوميًا، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تتضمن توريد 55 قطارًا جديدًا، إلى جانب إعادة تأهيل 23 قطارًا من الأسطول الحالي.

وأوضح أن الخط الأول يضم حاليًا 48 قطارًا، من بينها 20 قطارًا مكيفًا، لافتًا إلى أن دخول القطارات الجديدة سيسهم في تحديث الأسطول وزيادة الطاقة التشغيلية، فضلًا عن توفير قطارات لخدمة الامتدادات المستقبلية للخط.

وأشار إلى أن خطة توريد القطارات الجديدة تتضمن وصول 6 قطارات بنهاية العام الجاري، و15 قطارًا إضافيًا بحلول منتصف عام 2027، على أن يكتمل توريد الأسطول بالكامل بنهاية عام 2028، ليصل إجمالي القطارات الجديدة والمحدثة إلى نحو 75 قطارًا، بما يدعم تشغيل الخط الأول وامتداده المستقبلي إلى شبين القناطر.

ونوه إلى أن إعادة تأهيل 23 قطارًا تتم بالتعاون مع شركة «CAF» الإسبانية، بعد وصول هذه القطارات إلى نهاية العمر التشغيلي لبعض أعمال الصيانة الجسيمة، بما يستدعي تحديثها ورفع كفاءتها.

وفيما يتعلق بالخط الرابع لمترو الأنفاق، أكد أن أعمال الحفر في المرحلة الممتدة من حدائق الأشجار إلى محطة المساحة، والتي تضم 12 محطة، تشهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى انتهاء ثلاث ماكينات حفر عملاقة من أعمالها، مع استمرار عمل ماكينة الحفر الرابعة التابعة لشركة بتروجت.

ولفت إلى أن ماكينة الحفر الرابعة من المقرر أن تنتهي من أعمالها خلال الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الجاري، وبذلك تكتمل أعمال حفر النفقين في المسار الممتد من محطة حدائق الأشجار إلى محطة المساحة.

وأكد أن الانتهاء من أعمال الحفر سيسمح بالبدء في إعادة الشيء إلى أصله ورفع كفاءة شارع الهرم، بما يتيح عودة حركة المرور إلى طبيعتها السابقة، وتحسين السيولة المرورية بالمنطقة بعد انتهاء الأعمال المرتبطة بتنفيذ محطات المترو.