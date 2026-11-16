إيطاليا تودع دوري أمم أوروبا بخسارة ثقيلة أمام بلجيكا

حقق منتخب بلجيكا فوزًا عريضًا على حساب نظيره الإيطالي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وفاجأ المنتخب الإيطالي أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 12، سجله فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، بعدما استقبل كرة عرضية متقنة من مايكل كايوودي، وحولها بتسديدة قوية إلى الشباك.

ولم ينتظر المنتخب البلجيكي طويلًا للعودة إلى المباراة، حيث أدرك التعادل في الدقيقة 15 عن طريق ماكسيم دي كويبر، الذي استغل تمريرة من شارل دي كيتيلاري، وسدد الكرة في الزاوية الأرضية للمرمى.

وواصلت بلجيكا ضغطها الهجومي، وتمكنت من قلب النتيجة في الدقيقة 22، بعدما تابع ناثان نجوي كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، وأسكنها الشباك، قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 26، إثر مجهود فردي أنهاه بتسديدة ناجحة داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 80، عزز دييجو موريرا تقدم المنتخب البلجيكي بتسجيل الهدف الرابع، بعدما تلقى تمريرة من كيفن دي بروين، وسدد الكرة في الزاوية الأرضية، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض.

وشهدت الدقائق الأخيرة فرصة لتقليص الفارق أمام إيطاليا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 90 عقب العودة إلى تقنية الفيديو، لكن فرانشيسكو بيو إسبوزيتو أهدرها، بعدما تصدى الحارس سينّي لامنس لتسديدته.

كما أُلغي هدف سجله إيسا دومبيا للمنتخب الإيطالي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بفوز بلجيكا 4-1

بهذا الفوز العريض رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز في الوصافة برصيد 12 نقطة، وينتزع بطاقة التأهل رفقة فرنسا صاحبة الصدارة بـ 13 نقطة بعد الفوز 2 / 1 على تركيا في مباراة أخرى بنفس التوقيت.

أما منتخب إيطاليا الذي كان متصدرا للمجموعة قبل انطلاق منافسات الجولة الأخيرة، فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط، وتراجع للمركز الثالث، ليتلقى فريق المدرب روبرتو مانشيني ضربة قوية.