أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، نزوح 8580 شخصا من ولايتي شمال وجنوب دارفور، غرب السودان، والنيل الأزرق (جنوب)، بسبب انعدام الأمن، وذلك خلال يومين.

• النيل الأزرق

وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن الفرق الميدانية لرصد النزوح قدّرت نزوح 135 شخصا من بلدة "ود أبوك" في محافظة باو بولاية النيل الأزرق، بسبب تفاقم انعدام الأمن يوم 14 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن غالبية الأسر المتضررة نزحت إلى محافظة التضامن، في الولاية نفسها.

وتشهد ولاية النيل الأزرق تصعيدا عسكريا خلال الأيام الماضية، على خلفية شن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال المتحالفة معها هجمات على عدة مناطق بالولاية.

• شمال دارفور

وفي بيان منفصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 1380 شخصا نزحوا من قرى "تربة، شيقيك كارو، وجنكورا" في محافظة أمبرو بولاية شمال دارفور، نتيجة تفاقم انعدام الأمن في 13 نوفمبر الجاري.

وأضافت أن غالبية الأسر المتضررة نزحت عبر الحدود إلى دولة تشاد.

وأكدت أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا، وأنها تواصل مراقبة تطورات الأوضاع عن قرب.

وأشارت إلى أن هذا الحادث يأتي عقب أحداث نزوح سابقة تم الإبلاغ عنها في 10 نوفمبر الجاري.

وفي 12 نوفمبر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 5035 شخصا من ثلاث قرى بمحافظة أمبرو، بسبب انعدام الأمن خلال يومي 10 و11 نوفمبر.

وفي الأول من نوفمبر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1150 شخصا من 4 قرى في محافظة أمبرو، نتيجة انعدام الأمن بين 29 و31 أكتوبر الماضي.

• جنوب دارفور

وفي بيان لاحق، أفادت المنظمة الدولية للهجرة، بأن الفرق الميدانية لترصد النزوح قدرت نزوح 7065 شخصاً من قريتي "أبيان والجورة" والمناطق المحيطة بهما، في محافظة السنط بجنوب دارفور، نتيجة نزاع بين قبيلتي «الهبانية والرزيقات» يومي 13 و14 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن المتضررين نزحوا إلى مواقع أخرى في محافظة السنط بالولاية نفسها.

والسبت، نقلت وسائل إعلام محلية، بينها "دارفور 24" مقتل 31 شخصاً في قتال بين قبيلتي "الرزيقات والهبانية" في محافظة السنط.

وذكرت أن أسباب النزاع تعود إلى سرقة الماشية والخلاف حول الأرض والمراعي ومسارات الرعي.

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية أو قوات الدعم السريع التي تسيطر حاليا على ولاية جنوب دارفور.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من ولايتي شمال وغرب دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، في حين أن معظم السودانيين، البالغ عددهم 53 مليونا، يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

ومنذ أبريل 2023، تحارب "الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها في المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات الآلاف من السودانيين، ونزوح 13 مليون شخص.