الناتو يعلن استضافة ألبانيا قمته المقبلة

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن القمة المقبلة لقادة الدول الأعضاء ستُعقد في ألبانيا، دون تحديد موعدها.

جاء ذلك في بيان خطي أدلى به مسئول في الحلف لمراسل الأناضول، الأحد، تعليقا على تقارير تحدثت عن احتمال تقليص وتيرة عقد قمم الناتو واجتماعاته.

وقال المسئول: "ستُعقد قمة الناتو المقبلة في ألبانيا، لكن موعدها لم يُحدد بعد".

وكان البيان الختامي لقمة الناتو، التي عُقدت في لاهاي في 25 يونيو 2025، قد ذكر أن قادة الدول الأعضاء قرروا الاجتماع في ألبانيا بعد قمة أنقرة في يوليو 2026، دون تحديد موعد للقمة الألبانية.

ووفقا للبيانات الرسمية للحلف، تُعقد القمم بقرار من مجلس شمال الأطلسي، استنادا إلى الاحتياجات السياسية والأمنية للناتو.

لكن خلال السنوات العشر الماضية، اجتمع قادة الدول الأعضاء سنويا في عواصم مختلفة للحلفاء، باستثناء عام 2020 الذي شهد تطبيق قيود جائحة كورونا.

في المقابل، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن الإدارة الأمريكية تريد إنهاء تقليد عقد قمم قادة الناتو سنويا، والانتقال إلى تنظيمها مرة كل عامين، وأنها تبذل مساعي داخل الحلف لتحقيق ذلك.