زيلينسكي يعرب عن أمله في الحصول على دعم للدفاع الجوي قبيل اجتماع مع الشركاء

تعلق أوكرانيا آمالا كبيرة على الاجتماع المرتقب لمجموعة رامشتاين، المعروفة رسميا باسم مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا، عقب سلسلة من الهجمات الروسية العنيفة على مدنها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو، اليوم الأحد، "سيُعقد اجتماع لمجموعة رامشتاين الأسبوع المقبل، ويجب أن يسفر عن نتائج".

وأضاف: "سيبعث هذا برسالة قوية، رسالة إلى روسيا مفادها أن أوكرانيا لن تُترك دون دعم".

وقال زيلينسكي، إن أولويته تتمثل في تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، وخاصة منظومتي "باتريوت" و"ناسامز".

وتنسّق مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا، التي تضم أكثر من 50 دولة، الدعم العسكري والمدني لكييف. ومن المقرر عقد اجتماعها المقبل بعد غد الثلاثاء.

وتشكو أوكرانيا منذ فترة طويلة من نقص في ذخائر الدفاع الجوي، خاصة الذخائز المصممة للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية. ويستغل الجيش الروسي نقطة الضعف هذه لشن هجمات متواصلة على المراكز الحضرية.

وأوضح زيلينسكي: "هذه هي الطريقة التي يعمل بها الروس، إنهم يختارون منطقة بعينها كهدف محدد ويركزون ضرباتهم عليها لعدة أيام، مستهدفين كل شيء، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمحطات الفرعية ".

وذكر الرئيس الأوكرانى، أن عدد الهجمات في مناطق سومي وجيتومير ودنيبروبتروفسك وكييف تجاوز 100 هجوم بكثير منذ بداية أيلول. وأضاف أن الهجمات العنيفة تجعل عمل فرق الإصلاح صعبًا.