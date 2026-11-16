كرواتيا تحسم مواجهة التشيك بهدف قاتل في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب كرواتيا فوزًا مثيرًا على نظيره التشيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «أوبوس أرينا» بمدينة أوسييك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ولم ينتظر المنتخب الكرواتي طويلًا لافتتاح التسجيل، بعدما نجح إيفان بيريسيتش في هز الشباك مبكرًا بالدقيقة الثانية، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية سريعة مع بداية اللقاء.

واستمرت المحاولات المتبادلة بين المنتخبين خلال بقية المباراة، حتى نجح آدم هلوزيك في إدراك التعادل لصالح التشيك في الدقيقة 84، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية قبل دقائق قليلة من نهايتها.

لكن كرواتيا رفضت الخروج بالتعادل، وتمكن لوفر ماير من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 87، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في ختام مشواره بدور المجموعات.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 6 نقاط، لينهي مشواره في المركز الثالث بالمجموعة، بينما بقي منتخب التشيك في المركز الرابع والأخير دون أي نقاط.