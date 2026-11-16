هاني جنينة: مصر بحاجة إلى التحول نحو الاقتصاد والتصدير الخدمي لتعزيز تنافسيتها عالميًا

قال الدكتور هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس والخبير الاقتصادي، إن التحول الاقتصادي الذي تحتاجه مصر خلال المرحلة الحالية يتطلب الانتقال من الاعتماد على إنتاج وتصدير السلع التقليدية إلى تعزيز الاقتصاد الخدمي والتوسع في تصدير الخدمات، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، أن اقتصادات العالم يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية، تبدأ بالدول المصدرة للطاقة والموارد الطبيعية، ثم الدول التي تتجه إلى الاقتصاد الخدمي، تليها الدول الصناعية، وصولًا إلى الاقتصادات الكبرى القائمة على الابتكار والاختراعات والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن مصر اعتمدت على إنتاج وتصدير أربع سلع رئيسية على مدار نحو 300 عام، وهي القمح والقطن والبترول والغاز، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الاستفادة من القدرات البشرية والتحولات الاقتصادية العالمية للخروج من نمط الاعتماد على الموارد والسلع التقليدية.

وأوضح أن الوقت أصبح مناسبًا للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على الاقتصاد الخدمي، ثم التوسع في تصدير الخدمات إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هذا التوجه بات حاضرًا على خريطة الاقتصاد المصري.

وشدد على أن المعادلة العالمية الجديدة تقوم على تقديم خدمات ومنتجات بتكلفة تنافسية منخفضة، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الكفاءة والجودة، موضحًا أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب أن يعتمد التحول الاقتصادي المصري بصورة أساسية على الإنسان.

وأكد أن تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة العمالة وتطوير المهارات تمثل ركائز أساسية لتمكين مصر من الاستفادة من فرص الاقتصاد الخدمي، وزيادة قدرتها على تصدير الخدمات والمنافسة في الأسواق العالمية.