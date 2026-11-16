تتواصل اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي ينظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ضمن دورته السابعة والأربعين، التي تحتفل بمرور 50 عامًا على انطلاق المهرجان عام 1976.

ويشهد اليوم الخامس من برنامج «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، لقاءين مفتوحين مع الفنان آسر ياسين والمخرجة البلجيكية لورا فونديل، إلى جانب جلسة نقاشية تتناول تمثيل تجارب الطفولة والمراهقة في السينما، بمشاركة مجموعة من الفنانين وصناع الأفلام والمتخصصين.

ويلتقي الفنان آسر ياسين، الفائز بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، جمهور المهرجان في لقاء مفتوح يديره المنتج السينمائي محمد حفظي، ويتناول تجربته الفنية ومسيرته في مجال التمثيل السينمائي، وأبرز المحطات والتجارب التي شكلت مشواره الفني.

ويقام اللقاء من الساعة 12 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

كما يشهد البرنامج لقاءً مفتوحًا مع المخرجة البلجيكية لورا فونديل، يديره باتريس كاريه، ويتناول تجربتها الإخراجية ورؤيتها الفنية واختياراتها في بناء العوالم والشخصيات السينمائية.

ويقام اللقاء من الساعة 4 حتى 5:30 مساءً، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وتتضمن الفعاليات جلسة نقاشية بعنوان «كبرنا على الشاشة: حكايات الطفولة والمراهقة في السينما»، بمشاركة المخرجة اللبنانية جوانا حاجي توما، والفنانة جايدا منصور، والفنانة جهاد حسام الدين، والمخرجة ياسمين أحمد كامل، والفنان أحمد داش، والدكتورة هبة علي يوسف، ممثلة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر (UNFPA)، وتدير الجلسة الباحثة سالي ذهني.

وتقام الجلسة من الساعة 2 ظهرًا حتى 3:30 مساءً، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.