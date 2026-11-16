تعزيز التعاون الفني والتدريب البحري بين «سلامة الملاحة البحرية» و«المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية»

استقبل اللواء بحري أشرف نبيل العسال، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لطيفة أموزون، مدير التدريب والتعليم بأكاديمية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية وسلطات المنائر (IALA)، لبحث آليات تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمنظمة الدولية.

جاء ذلك بحضور رفعت أرمانيوس، المنسق الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وبمشاركة اللواء بحري محمد فاروق السماحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قيادات الإدارات المختصة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الفني والتدريبي المشترك.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن اللقاء ركز على عدد من المحاور، أبرزها تطوير المساعدات الملاحية، من خلال بحث أوجه الاستفادة من برامج الأكاديمية الدولية للمنظمة (IALA WWA)، بما ينعكس على رفع كفاءة المساعدات الملاحية المصرية ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية الملزمة، لضمان أعلى مستويات السلامة البحرية بالمياه الإقليمية المصرية.

وأضافت أنه تم بحث سبل تنمية الموارد البشرية، ودعم وتأهيل الكوادر الفنية بالهيئة، وتدريبهم على أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية التي تستحدثها المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الزيارة تأتي امتدادا للدور الريادي لمصر في إثراء أعمال اللجان الفنية بالدراسات والخبرات المصرية المتراكمة، انطلاقا من عراقة مصر باعتبارها حاضنة لمنارة الإسكندرية (فاروس)، إحدى عجائب الدنيا السبع منذ عام 280 ق.م، وامتلاكها سلطة بحرية حكومية منظمة في العصر الحديث منذ عام 1830، فضلا عن كونها أحد أقدم الأعضاء الوطنيين المؤسسين بالمنظمة منذ إنشائها عام 1957.

وأوضحت أن هذه الشراكة تبرز الثقل الدولي لمصر، بعدما سجلت إنجازا تاريخيا بإيداعها صك التصديق على اتفاقية تحويل المنظمة إلى منظمة حكومية دولية (IGO) في 24 مايو 2024، لتصبح الدولة رقم 30 عالميا في الانضمام، وهو ما أسهم في اكتمال النصاب القانوني اللازم لإعلان دخول الاتفاقية حيز النفاذ رسميا في 22 أغسطس 2024.