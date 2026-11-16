هشام نصر: تصريحات حسين لبيب أغضبت مجلس إدارة الزمالك

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أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تصريحات حسين لبيب رئيس النادي أغضبت مجلس الإدارة.

أوضح نصر في مداخلة عبر قناة (مودرن إم تي آي) "كان في البداية هناك بعض الزعل ولكن عندما علمنا قصده من هذا التصريح تخطينا الأمر".

أضاف "الهدف من وراء تصريح حسين لبيب 4 من 10 كتقييم لمجلس الزمالك هو طموحاته حتى الآن كرئيس للنادي والمجلس".

وفي سياق آخر، أشار إلى أن فكرة تعيين حسام الزناتي مديرا رياضيا للنادي لم تنته بعد، والمدير الرياضي يأتي بمسئولياته وفكره بغض النظر عن الأسماء.

وأوضح أن شركة الكرة أحد الأمور الخاصة بحسم أزمات نادي الزمالك ولا يزال حسام الزناتي في الصورة ونرغب حاليا في ترتيب البيت حاليا.

واختتم هشام نصر "هناك رؤية داخل النادي أن يأتي المستثمر في شركة الكرة بمدير رياضي وإدارة الكشافة (سكاوتنج)".