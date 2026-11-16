قالت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أصعب ملف على مكتبها حاليًا، في ظل اتساع نطاق مشروعاتها وانتشارها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال تصريحات ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الأحد، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف خدمة نحو 18 مليون مواطن.

وأوضحت أن صعوبة الملف ترتبط بتعدد مشروعاته، التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، إلى جانب ما تتطلبه من خطط تنفيذية وجهود لتوفير الأراضي اللازمة.

وأكدت أن مهمة الوزارة تتمثل في إنشاء مجتمعات متكاملة توفر للمواطن الخدمات التي يحتاج إليها لممارسة حياته اليومية، قائلة: «إحنا بنبني حياة كاملة لكل المواطنين».

وأشارت إلى أن اختيار موقع إجراء الحوار جاء لما يضمه من مساحات خضراء ومناطق واسعة ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، معربة عن اعتزازها بتنفيذ وحدات تناسب مختلف فئات المواطنين ومستوياتهم.

وذكرت أنها قضت سنوات طويلة في العمل داخل وزارة الإسكان، واكتسبت معرفة بتحدياتها وعقباتها ومشروعاتها، قائلة: «أنا بنت الوزارة».

ولفتت إلى أن تولي مسئولية الوزارة يفرض اتخاذ قرارات ترتبط مباشرة بمصالح المواطنين، موضحة أن بعض الملفات تحتمل من الموظف اقتراح التأجيل أو التعديل، بينما يتحمل الوزير مسئولية حسم القرار الذي يحقق المصلحة العامة.