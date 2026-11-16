متحدث اللجنة المصرية بغزة: نواصل إزالة الركام وفتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين ووصول صهاريج المياه

قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن اللجنة تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية على مدار الساعة، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع، خاصة مع تساقط الأمطار والمنخفضات الجوية التي فاقمت معاناة النازحين داخل الخيام.

وأضاف "منصور" عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، اليوم الأحد، أن اللجنة المصرية تستقبل القوافل الإغاثية القادمة من مصر، والمحملة بمئات الآلاف من الأطنان من الدقيق والملابس الشتوية، مشيرًا إلى استمرار دعم المخابز بالدقيق، وتوفير البطاطين والفرشات، وإغاثة الأسر المتضررة من الحرب والظروف الجوية القاسية.

وتابع أن جهود اللجنة لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تمتد إلى الوقوف بجانب الفلسطينيين والتدخلات الميدانية باستخدام المعدات الثقيلة لإزالة الركام وفتح الطرق والشوارع المغلقة، بما يسهل حركة المواطنين ووصول صهاريج المياه إلى العائلات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى مصادر المياه المحلاة.

واستكمل أن اللجنة تعمل أيضًا على إزالة المنازل والمنشآت الآيلة للسقوط، حفاظًا على أرواح النازحين، مؤكدًا استمرار القوافل الإغاثية القادمة من مصر في الوصول إلى القطاع، ومواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين في ظل ضخامة الكارثة الإنسانية.