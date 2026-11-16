عمرو أديب: رفع الحد الأدنى للأجور دائمًا ما يكون على الورق

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور دائمًا ما يكون على الورق.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه في بعض الأحيان يتم تطبيق هذا القرار في القطاع، وفي أغلب الأحيان لا يتم تطبيقه في القطاع الخاص.

وتابع: «حتى الآن، آخر حد أدنى للأجور لا يتم الالتزام به في القطاع الخاص.. والمؤسسات دي بتقول مش معانا فلوس وهنجيب منين».

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يتم تطبيقه على عدد محدود من المؤسسات والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.

واستكمل: «لما قلت قبل كده الحد الأدنى لازم يوصل لـ10 آلاف جنيه الناس قالت إنت مجنون؟ 10 آلاف جنيه حرام عليك.. حاليا يتحدثون عن 15 ألف جنيه.. وعندنا شك في الرقم حول كيفية التطبيق».

ولفت إلى أن هناك من يتقاضون حاليًّا على حد أدنى بقيمة 2000 جنيه أو 2500 جنيه، في حين يصل البعض إلى 4 آلاف جنيه.

وأكد أديب أهمية الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، معقبا: "الدنيا نار"، في إشارة إلى ارتفاعات الأسعار.

وكان المجلس القومي للأجور، قد وافق اليوم الأحد، على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لنتشارك في اتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.

وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور، وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.