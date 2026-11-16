افتتح جاليري بيكاسو للفنون، بحي الزمالك في القاهرة، معرضًا خاصًا للاحتفاء بمسيرة وأعمال الفنانة التشكيلية المصرية الرائدة تحية حليم (1919–2003).

وشهد الافتتاح أجواءً فنية استثنائية، إذ تضمنت الفعالية تقديم مقطع راقص مستوحى من العرض المسرحي الراقص الذي سبق أن قدمه المخرج ومصمم الرقصات وليد عوني مع فرقة الرقص المسرحي الحديث على مسرح دار الأوبرا المصرية منذ سنوات، ليمزج بين سحر اللون والحركة في تحية خاصة لروح الفنانة.

ويضم المعرض مختارات من أبرز أعمال تحية حليم، التي تعكس لغتها الفنية المتفردة وارتباطها الوثيق بالحياة والثقافة والهوية المصرية، ما يتيح للجمهور فرصة متجددة لاستكشاف رؤيتها ومسيرتها التي أسهمت في تشكيل ملامح الفن المصري الحديث.

ويستمر المعرض في استقبال الزوار بمقر الجاليري، الكائن في 30 شارع حسن عاصم بالزمالك، يوميًا حتى 6 ديسمبر 2026.

وتُعد تحية حليم واحدة من أبرز رائدات الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة، وقد وثّقت دار الشروق تجربتها الفنية الثرية من خلال إصدار كتاب شامل يتناول سيرتها وأعمالها، من تأليف الناقد الفني الكبير صبحي الشاروني، وتصدّرته مقدمة كتبها الفنان الراحل حسين بيكار.