قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، في مواجهة مباشرة مع النائب الإثيوبي محمد العروسي، إن النصائح الإثيوبية لمصر بشأن إدارة مواردها المائية «نوع من العبث»، مؤكدًا أن القاهرة ستدافع عن حصتها في مياه النيل مهما كان الثمن.

وأضاف خلال برنامج «في الواجهة» المذاع عبر قناة «المشهد»، أن الجانب الإثيوبي يحاول نقل النقاش من الإدارة المنفردة لسد النهضة وغياب الاتفاق القانوني الملزم إلى طريقة استخدام مصر حصتها المائية.

وخاطب مسلم النائب الإثيوبي قائلًا إن كيفية استخدام مصر لمياهها شأن داخلي، مشددًا على أن مشروعات التحلية وتبطين الترع وتطوير الري تعكس خبرة المدرسة المصرية في إدارة الموارد المائية.

وأكد أن المواجهة الحقيقية تدور حول التزام إثيوبيا بقواعد القانون الدولي والتوصل إلى اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله وتبادل البيانات، خاصة خلال فترات الجفاف.