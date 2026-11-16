حقوقي فلسطيني: بات من المقبول للمجتمع الدولي أن يقتل 20 إلى 30 فلسطينيا يوميا بدلا عن 200 و300

قال الدكتور عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني، إن إسرائل لم تلتزم باتفاق شرم الشيخ الذي وقّع في أكتوبر 2025، وبالدعوة إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع بقناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الأزمة الأخلاقية الكبيرة التي واجهت المجتمع الدولي، في ظل كثرة أعداد الشهداء الفلسطينين يوميا، وتدمير الاحتلال للبنى التحتية والمساجد، في «جريمة تمارس على الهواء».

وتابع: «المشهد لم يعد مقبولا من المجتمع الدولي، وأصبح مقبولًا أن يقتل في اليوم 20 إلى 30 فلسطيني مقابل عدم السماح بمقتل 200 و300 فلسطيني»، مؤكدًا أن حرب الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة.

ونوه إلى أن الاحتلال يقصف المباني والمؤسسات في المنطقة الخاضة لولايته «المنطقة الصفراء» بغزة، والتي تمثل 70% من مساحة القطاع.

ولفت إلى الحصار غير المسبوق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما يؤدي إلى وصول ما بين 20 إلى 30% فقط من كمية المساعدات المقررة في اتفاقية شرم الشيخ، مع منع دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج، وأنابيب الأوكسجين، والأدوات الصحية، والأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية.

وذكر أن الاحتلال يمنع دخول الخيام والكرفانات وغيرها من المستلزمات الأساسية للقطاع، رغم التحذيرات من سوء الأوضاع خلال فصل الشتاء، بهدف إيذاء المواطنين الفلسطينين المحميين وفق قواعد القانون الدولي، وجعل الحياة مستحيلة في غزة، لتهجيرهم خارجها.

واستكمل: «هناك قيود شديدة على إدخال كل شيء لقطاع غزة.. حتى هذه اللحظة هناك قيود شديدة عليها ولا يُسمح إلا بدخول النذر اليسير الذي يبقى الإنسان حيا حتى هذه اللحظة»، متابعًا: «هم يتعاملون مع قطاع غزة كرهائن لدولة الاحتلال».

وذكر أن عدم تحرك المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل، وإجبارها على السماح بدخول المساعدات، دفعها لتكرار جرائمها في القطاع والضفة الغربية، معلقًا أنه «من يأمن العقاب يسيئ الأدب».