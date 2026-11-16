وزيرة الإسكان: الطلب السنوي على الوحدات يبلغ ضعف قدرة الدولة على البناء

قالت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطلب السنوي على الوحدات السكنية في مصر يصل إلى نحو 500 ألف وحدة، مقابل قدرة الدولة على تنفيذ ما يتراوح بين 200 و250 ألف وحدة سنويًا.

وأضافت خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الأحد، أن هذه الفجوة تجعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في توفير باقي الاحتياجات السكنية للمواطنين.

وأوضحت أن الدولة أنجزت منذ عام 2014 نحو مليون و900 ألف وحدة سكنية، فيما رفع احتساب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص إجمالي الوحدات المنفذة إلى نحو مليوني وحدة.

وأشارت إلى أن حجم الطلب المتزايد يتجاوز إجمالي ما أُنجز من وحدات، في ظل الزيادة السكانية واستمرار احتياج المواطنين إلى السكن.

وأكدت أن الدولة تمنح الأولوية لتنفيذ وحدات محدودي الدخل، إلى جانب وحدات الإسكان المتوسط، بينما يسهم القطاع الخاص في تغطية شرائح أخرى من الطلب.

وكشفت أن ملف الإسكان الاجتماعي كان من أبرز التحديات التي واجهتها عند تولي الوزارة، بسبب وجود مشروعات متوقفة وشكاوى من تأخر تسليم بعض الوحدات.

وأرجعت تأخر عدد من المشروعات إلى ضعف التمويل في بعض الفترات، موضحة أن الوزارة تعمل على استكمالها والاستجابة لشكاوى المواطنين المرتبطة بمواعيد التنفيذ والتسليم.