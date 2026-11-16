أعلن مسؤول بالجيش السوداني، الاثنين، السيطرة على منطقة "السعاتات" التي تضم 5 مناطق شمال شرقي محافظة أبو زبد بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، واقترابه من مدينة أبو زبد الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم قوات العمل الخاص للجيش، محمد ديدان، للأناضول: "استطاعت قواتنا السيطرة على منطقة السعاتات التي تضم 5 مناطق شمال شرقي محافظة أبو زبد".

وأوضح أن "محافظة أبو زبد محافظة استراتيجية تربط محافظات غرب كردفان الشمالية (النهود، غبيش، ود بندة، والخوي) بالمحافظات الجنوبية بالولاية (بابنوسة، المجلد، وهجليج)".

وأضاف أن "مدينة أبو زبد استراتيجية وتقع على الطريق الذي يربط مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، بما يعرف بتقاطع مدينة طيبة الاستراتيجية".

وأردف أن "الجيش استطاع تمشيط كل هذه المناطق، واستطاع إزالة دفاعات وتمركزات قوات الدعم السريع في هذه المناطق".

ولم يصدر تعليق فوري من "قوات الدعم السريع".

والسبت، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، أن قواتها والجيش استعادتا السيطرة على 8 مناطق في ولاية غرب كردفان، بعد عمليات واسعة نفذتاها وكبدتا خلالها "الدعم السريع" خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

كما قالت مصادر عسكرية للأناضول آنذاك، إن قوات الجيش والقوات المساندة واصلت تقدمها في ولاية غرب كردفان، وسيطرت على مناطق "الخماسات ومركب وأم عويشة"، وعدد من القرى شرقي مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وتأتي هذه التطورات عقب تقدم الجيش في ولاية غرب كردفان مؤخرا، وسيطرته على مدينة الخوي، الجمعة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر من مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

كما تأتي في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايات إقليم كردفان الثلاث: شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان، منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.