الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن

قالت مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، إن جماعة الحوثي سيطرت على أراض على الساحل في جنوب اليمن بعد انسحاب القوات الحكومية باتجاه عدن للدفاع عنها، في حين عبر سكان عن خوفهم من أن تحقق الجماعة المتحالفة مع إيران مزيدا من التقدم نحو المدينة.

وانتزع الحوثيون السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي من أيدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ أجج الصراع بين الولايات المتحدة وإيران هذا الصيف حربا أهلية كانت خامدة، مما دفع الرياض إلى العودة إلى المواجهة مع الجماعة، وفق وكالة رويترز.

وأعلنت الحكومة اليمنية أمس الأحد، عن "إعادة تموضع" من مواقع قريبة من مضيق باب المندب، الذي يعد شريانا عالميا للملاحة البحرية، للتركيز على الدفاع عن عدن. وكانت قوات الحكومة شنت هجوما مضادا في أكتوبر الماضي.

وقال خمسة عسكريين يمنيين، اليوم الاثنين، إن مسلحي الحوثيين تقدموا إلى منطقة خور عميرة على الساحل الجنوبي، والتي تبعد نحو 100 كيلومتر غربي عدن، وصاروا على بعد 25 كيلومترا من خطوط الحكومة في قعوة على الساحل أيضا.

وذكر سكان في عدن أن قوات الأمن الحكومية أقامت المزيد من نقاط التفتيش وتطبق عمليات للتحقق من الهويات في المدينة، التي صارت مقرا للسلطة الحكومية منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014.

وقال أمين محمود، وهو موظف حكومي، لرويترز عبر الهاتف من المدينة: "المواد الغذائية متوفرة، والوقود أيضا. لكن الناس قلقة من تراجع القوات الحكومية واقتراب المعارك من عدن".

وقالت ثلاثة مصادر حكومية إن تركيز الحكومة اليمنية ينصب على تأمين عدن ومحافظة لحج، وأضافت أن القوات الحكومية تجري عمليات تعديل على مواقع التمركز وتنظيم الصفوف على خطوط الجبهة استعدادا لاستعادة المناطق التي استولى عليها الحوثيون.

وقال محمد القاضي، المحلل السياسي الخبير في شئون الصراعات: "هناك تهديد خطير على عدن لأنهم يقتربون أكثر فأكثر. إنها نكسة كبيرة. كانت الحكومة تهدف إلى استعادة صنعاء، لكنها الآن تدافع عن عدن".

* الصراعات الداخلية تضعف الحكومة



وأضاف القاضي أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه القوات الحكومية هي حالة التشرذم التي تعاني منها، مضيفا أن الحوثيين يستفيدون من "تراكم الخلافات والصراعات الداخلية على مدى سنوات" في صفوف الحكومة.

وظلت الحرب الأهلية في اليمن خامدة منذ عام 2022 قبل أن تشتعل من جديد هذا الصيف امتدادا لحرب إيران.

وحقق الحوثيون مكاسب سريعة بهدف السيطرة على ساحل اليمن على البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يتحكم في الوصول إليه، بينما حاصروا القوات الحكومية في تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، والواقعة في الجبال المطلة على الطريق المؤدي إلى عدن.

واستعادت قوات الحكومة مواقع رئيسية حول المضيق سريعا، ولا سيما ذو باب في هجوم شنته الشهر الماضي، لكنها فشلت في طرد الحوثيين تماما من المنطقة أو في استعادة مدينة المخا الواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال على الساحل.