كشف تحقيق استقصائي لصحيفة الجارديان البريطانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حمّل نحو 3.5 مليون صورة لفلسطينيين على منصة الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون، بهدف استخدام تقنيات التعرف على الوجوه المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الصور وتحديد هويات أصحابها.

وأظهرت وثائق مسرّبة حصلت عليها الصحيفة أن نقل هذا الأرشيف الضخم من الصور إلى خوادم «أمازون» بدأ خلال الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي شهدت قصفًا جويًا واجتياحًا بريًا واسع النطاق.

وبحسب التحقيق، تولّى العملية قسم عسكري إسرائيلي يُعرف باسم «رولينج ستون»، ويتبع وحدة برمجيات عسكرية، حيث أبلغ الشركة الأمريكية مطلع عام 2024 اعتزامه تحميل الصور واستخدام خدمة «ريكوجنيشن» للتعرف على الوجوه ضمن مشروع مخصص لهذا الغرض.

جمع صور الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية

وأشار التحقيق، استنادًا إلى الوثائق ومقابلات مع مصادر عسكرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جمع أعدادًا كبيرة من صور الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ونقلها إلى البنية التحتية السحابية لشركة «أمازون».

وبعد بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي جمع صور الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية، ولا سيما النازحين الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم جراء القصف.

ورغم عدم التأكد من أن الصور البالغ عددها 3.5 مليون صورة التُقطت جميعها عند تلك الحواجز، أكد مصدر عسكري مطّلع أن خدمات «أمازون» السحابية استُخدمت لمعالجة الحجم الكبير من الصور التي جُمعت في تلك المواقع.

ولفت التحقيق إلى أن إسرائيل تستخدم تقنيات التعرف على الوجوه منذ سنوات، خصوصًا في الضفة الغربية، حيث يخضع الفلسطينيون لمسح وجوههم عند الحواجز العسكرية، كما يستخدم الجنود تطبيقات للهواتف المحمولة لجمع صورهم والتعرف على هوياتهم.

وفي قطاع غزة، سبق أن كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تجربة جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام تقنيات تجارية للتعرف على الوجوه وسط الحشود وفي تسجيلات الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تصنيف بعض المدنيين بصورة خاطئة.

نقل بيانات استخباراتية إلى خوادم أمازون

وأوضح التحقيق أن التعاون بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وشركة «أمازون» لم يقتصر على تخزين الصور، بل شمل نقل كميات ضخمة من البيانات الشخصية والاستخباراتية المتعلقة بالفلسطينيين إلى مراكز بيانات الشركة.

وبحسب الوثائق، أُتيحت للقسم العسكري المعروف باسم «رولينج ستون» إمكانية استخدام مركز بيانات تابع للشركة بالقرب من تل أبيب، لنقل قواعد بيانات تتضمن صورًا ومقاطع فيديو ومعلومات استخباراتية حساسة.

ويحمل القسم اسم نظام مركزي واسع الاستخدام داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يضم معلومات عن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، تشمل بياناتهم الشخصية والعائلية وممتلكاتهم، وسجلات عبور الحواجز وتصاريح العمل.

ونقل مصدر عسكري شارك في عملية ترحيل البيانات إلى الصحيفة أن القسم نقل كميات كبيرة من المعلومات إلى منطقة رقمية معزولة داخل مراكز بيانات «أمازون»، تُعرف باسم «الحديقة المسوّرة»، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة، موضحًا أن الخطة كانت تقضي بنقل قواعد البيانات العسكرية إليها بالكامل.

تطبيقات للتعرف على الوجوه ومراقبة الفلسطينيين

وأشار التحقيق إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قاعدة واسعة من الصور الشخصية للفلسطينيين، من بينها الصور الملتقطة لبطاقات الهوية التي تصدر لهم عند بلوغهم 16 عامًا، ويستخدمها في تطبيقات التعرف على الوجوه، من بينها تطبيق «الذئب الأزرق» المستخدم في الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي كاميرات عند الحواجز العسكرية المؤقتة، التي أطلق عليها جنوده اسم «ناكيز»، لالتقاط صور الفلسطينيين ومطابقتها مع قواعد البيانات التابعة لنظام «رولينغ ستون».

ووفقًا للتحقيق، اكتسبت هذه الحواجز سمعة سيئة بسبب عمليات توقيف واحتجاز الفلسطينيين، ونقل عدد منهم إلى مراكز احتجاز إسرائيلية، في وقائع أثارت انتقادات من هيئات أممية ومنظمات حقوقية، تحدثت عن حالات ترقى إلى الاختفاء القسري.

وأكدت الوثائق أن خدمات الحوسبة السحابية التابعة لـ«أمازون» استُخدمت لدعم تشغيل هذه المنظومة خلال عام 2024.

«أمازون» تنفي الاطلاع على بيانات العملاء

وفي ردها على ما ورد في التحقيق، قال متحدث باسم خدمات «أمازون» السحابية إن الشركة لا تطّلع على طبيعة البيانات أو العمليات التي يحتفظ بها عملاؤها على منصتها، مؤكدًا احترامها خصوصية العملاء، وامتناعها عن مناقشة علاقاتها التجارية دون موافقتهم.

وكشف التحقيق كذلك أن مجموعة صغيرة من الجنود الإسرائيليين عملت مطلع عام 2024 من داخل مكاتب الشركة في تل أبيب، لبحث سبل الاستفادة من بنيتها التحتية السحابية في تشغيل برنامج التعرف على الوجوه المستخدم في غزة بكفاءة أكبر.

وأثار ذلك تساؤلات بشأن طبيعة التعاون بين الشركة والجيش الإسرائيلي، فيما قالت الشركة إن الزيارات تندرج ضمن التواصل المعتاد مع العملاء.

مشروع «نيمبوس» أساس التعاون بين إسرائيل وأمازون

وتعود جذور العلاقة بين الطرفين إلى عام 2021، عندما أبرمت إسرائيل اتفاقًا بمليارات الدولارات، عُرف باسم «مشروع نيمبوس»، مع شركتي «أمازون» و«غوغل»، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية والعسكرية الإسرائيلية.

وبحسب التحقيق، يتضمن الاتفاق شروطًا تحد من قدرة الشركتين على تقييد أو تعليق استخدام إسرائيل لخدماتهما السحابية، حتى في حالات مخالفة شروط الخدمة، وهو ما يختلف عن إجراءات اتخذتها شركة «مايكروسوفت» العام الماضي، عندما عطّلت وصول الجيش الإسرائيلي إلى بعض تقنياتها التي كانت تُستخدم في نظام للمراقبة الجماعية.

وفي إطار المشروع، افتتحت «أمازون» مراكز بيانات جديدة في إسرائيل مطلع عام 2023، وأتاحت للجيش الإسرائيلي استخدام منطقة معزولة داخل بنيتها التحتية لتخزين البيانات العسكرية الحساسة والمواد الاستخباراتية.