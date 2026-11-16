اتحاد السلة يعلن حضور 2000 مشجع في مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط

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أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي حضور 2000 مشجع في منافسات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن يقام الدور نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للرجال، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي وسموحة، والاتحاد السكندري والجزيرة في نصف النهائي الآخر.

وجاءت مواعيد الدور نصف النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة كالتالي:

الذهاب

الأهلي × سموحة – 17 نوفمبر

مباراة المرتبط – 3:30 مساءً

مباراة الرجال – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري × الجزيرة– 18 نوفمبر

مباراة المرتبط – 5:30 مساءً

مباراة الرجال – 8:00 مساءً

الإياب

سموحة × الأهلي– 19 نوفمبر

مباراة المرتبط – 6:30 مساءً

مباراة الرجال – 9:00 مساءً

الجزيرة × الاتحاد السكندري– 20 نوفمبر

مباراة المرتبط – 2:30 مساءً

مباراة الرجال – 6:00 مساءً