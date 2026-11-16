النائب رضا عبدالسلام: من يحاسب المسئولين عن تشغيل أجهزة قياس الاستهلاك؟

شنّ النائب رضا عبدالسلام هجوماً حاداً على وزارة الكهرباء، منتقداً ما وصفه بغياب التوازن بين محاسبة المواطن على استهلاكه وضمان حقوقه وحمايته من أي أعباء أو إجراءات غير عادلة.

وتساءل عن الجهة التي تراقب الأجهزة المستخدمة في قياس ومتابعة استهلاك الكهرباء، ومن يحاسب المسئولين عن تشغيلها، محذراً من تطبيق الأسعار بأثر رجعي، ومؤكداً أن هذا الأمر يثير شبهة عدم الدستورية ويستوجب مراجعة النصوص المنظمة له.

ووجّه النائب انتقادات لضعف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، مشيراً إلى الفارق بين مساهمتها في إنتاج الكهرباء بالصين، والتي ذكر أنها تبلغ نحو 11%، مقابل أقل من 2% في مصر، متساءلاً عن أسباب عدم توفير تسهيلات حقيقية للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، بما يحقق وفراً للدولة والمواطن.

وطالب عبدالسلام بإلزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب، يتضمن تقييماً لأداء سوق الكهرباء ومستوى المنافسة وجودة الخدمة ومدى التزام شركات الكهرباء بحقوق المستهلكين.

كما دعا إلى استحداث نصوص تشريعية واضحة تضمن حماية مستهلك الكهرباء، واستمرارية الخدمة وشفافيتها وعدالة تقديمها، وتحظر اتخاذ أي إجراءات تضر بالمواطن دون سند قانوني، مع توفير آلية مستقلة وسريعة لتلقي الشكاوى والفصل فيها وتعويض المتضررين.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن المواطن ليس الطرف الوحيد المطالب بالالتزام، بل يجب أن تكون هناك رقابة ومحاسبة حقيقية للجهات والشركات المسئولة عن تقديم خدمة الكهرباء.