وزير السياحة يبحث إقامة معارض للآثار المصرية في مدن صينية وتوأمة الأهرامات وسور الصين العظيم

بحث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع مسئولي عدد من المتاحف والمؤسسات الثقافية والتراثية الصينية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الأثري والمتحفي، وتنظيم المعارض المؤقتة، وتبادل الخبرات في إدارة المواقع التراثية وتطوير أساليب العرض المتحفي.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها الوزير، في إطار زيارته الحالية إلى مقاطعة هاينان الصينية، لافتتاح الجناح المصري المشارك في الدورة الحادية عشرة من معرض المتاحف الصينية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الصلة، وشملت اللقاءات مسئولي متحف قصر هونج كونج، وإدارة سور الصين العظيم بمنطقة يانكينغ، ومتحف العاصمة في بكين، ومكتب التراث الثقافي.

وتناولت المباحثات تنظيم معارض مؤقتة للآثار المصرية في عدد من المدن الصينية، استكمالا للنجاح الذي حققه معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية»، الذي استضافه متحف قصر هونغ كونغ خلال الفترة من نوفمبر 2025 حتى أغسطس 2026، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

وأكد فتحي أهمية المعارض الأثرية في الترويج السياحي والثقافي لمصر، خاصة في السوق الصينية التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة، مشيرا إلى اهتمام السائحين الصينيين، لا سيما الشباب، بالسياحة الثقافية، وما تتيحه هذه المعارض من فرصة للتعرف على الحضارة المصرية القديمة وتحفيز زيارة مصر.

كما بحث الوزير مع الجانب الصيني تنفيذ مشروعات للتبادل المهني ونقل الخبرات بين المؤسسات المتحفية في البلدين، بما يشمل المتحف المصري الكبير وغيره من المتاحف المصرية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العرض المتحفي.

وفي مجال حماية التراث الثقافي، ناقش الجانبان مقترح توقيع مذكرة توأمة بين منطقة أهرامات الجيزة وسور الصين العظيم، باعتبارهما من أبرز المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة المواقع الأثرية وحمايتها والحفاظ عليها.

وتطرقت اللقاءات إلى تعزيز التعاون في مجال الآثار المغمورة بالمياه، حيث استعرض الوزير أبرز الاكتشافات الأثرية المصرية في هذا المجال، والفرص التي تتيحها الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني خلال العام الماضي للتعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات.

وأكد فتحي، خلال اللقاءات، تطور العلاقات المصرية الصينية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أن مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل فرصة لتوسيع التعاون الثقافي والسياحي، في ضوء ما يمتلكه البلدان من إرث حضاري.

وحضر اللقاءات هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، ورنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية، ومريم رجائي، السكرتير الثاني بسفارة مصر في بكين.