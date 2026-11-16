صدر أمر ملكي، بناءً على ما عرضه وزير الدفاع السعودي، يقضي بتعيين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان، مستشارًا لوزير الدفاع للشئون العسكرية.

وتضمن الأمر الملكي تكليف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، بالإضافة إلى عمله.

وتولى الرويلي، رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية بأمر ملكي صدر عام 2018 مع ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن.

أكمل تعليمه في طريف وعرعر، ثم التحق بكلية الملك فيصل الجوية وتخرج طيارًا برتبة ملازم أول، وابتعث إلى الولايات المتحدة للتدريب على الطيران، وحصل على ماجستير في الدراسات الاستراتيجية من جامعة القوات الجوية الأمريكية.

وتدرج في القوات الجوية من قائد سرب إلى قائد جناح ثم مساعد لقاعدة الطائف الجوية، وقاد قاعدة الملك فهد الجوية بالحوية، وبعد ترقيته إلى رتبة فريق ركن عُين قائدًا للقوات الجوية الملكية السعودية.

وقلده الرئيس الباكستاني وسام الامتياز العسكري، وترأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون.