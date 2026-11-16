الحرس الثوري الإيراني يسقط 7 مسيرات أمريكية خلال أسابيع

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن إجمالي الطائرات المسيّرة الأمريكية من طراز «MQM-170C» التي تمكنت قواته من إسقاطها والسيطرة عليها بلغ 7 طائرات، في حصيلة تراكمية لعمليات اعتراض متتابعة على مدار عدة أسابيع، وليس نتيجة عملية عسكرية واحدة.

ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد حسين محبي، إعلانه هذه الحصيلة، موضحا أن وحدات الدفاع الجوي ومنظومات الحرب الإلكترونية التابعة للحرس تمكنت من اعتراض الطائرات والسيطرة على أنظمة توجيهها وإنزالها، وفق الرواية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن العمليات جرت في مناطق جنوب إيران، ولا سيما في محيط جزيرة قشم ومضيق هرمز، مشيرة إلى أن استخدام منظومات الحرب الإلكترونية حال دون إتمام الطائرات مهامها، بحسب ما ذكرته مصادر عسكرية إيرانية.

وتعود العمليات التي أُدرجت ضمن هذه الحصيلة إلى أواخر أكتوبر 2026، وفق البيانات الإيرانية المتتابعة، التي أعلنت في كل مرة اعتراض طائرات إضافية، وصولا إلى العدد الإجمالي المعلن وهو سبع طائرات بحلول 16 نوفمبر.

- التسلسل الزمني للعمليات المعلنة

-29 أكتوبر 2026:

أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري السيطرة على طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «MQM-170» غربي مضيق هرمز، قائلة إن منظومات الحرب الإلكترونية تمكنت من السيطرة على أنظمة توجيهها وإنزالها.



-30 أكتوبر – 3 نوفمبر 2026:

أعلنت وسائل إعلام إيرانية اعتراض وإنزال طائرات إضافية جنوب جزيرة قشم، لترتفع الحصيلة المعلنة آنذاك إلى أربع طائرات.

-6 نوفمبر 2026:

أعلن الحرس الثوري اعتراض طائرتين إضافيتين، قائلاً إن إجمالي الطائرات التي تمكنت قواته من إسقاطها والسيطرة عليها ارتفع إلى ست.

-16 نوفمبر 2026:

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري اكتمال الحصيلة المعلنة بوصول عدد الطائرات التي جرى اعتراضها إلى سبع طائرات.

- ما هي طائرة «MQM-170C»؟

تُعرف الطائرة «MQM-170C» باسم «Outlaw G2»، وهي من إنتاج شركة «Griffon Aerospace» الأمريكية. وتُستخدم هذه المنصة أساسا كطائرة هدف لأغراض التدريب واختبار أنظمة الدفاع الجوي، كما يمكن تهيئتها لتكون منصة لتطوير الحمولات، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والكاميرات.

وتتميز الطائرة بحجمها الصغير نسبيا مقارنة بالطائرات العسكرية الهجومية الأكبر حجما، مثل «MQ-9 Reaper»، كما يمكن استخدامها في مهام التدريب والتجارب المرتبطة بالأنظمة الجوية.

وتقول طهران إن الولايات المتحدة استخدمت هذا النوع في مهام استطلاع ومراقبة قرب السواحل والجزر الجنوبية لإيران، بهدف رصد مواقع منظومات الدفاع الجوي. غير أن الشركة المصنعة لا تصفها باعتبارها طائرة استطلاع مخصصة في الأساس، بل منصة متعددة الاستخدامات تشمل مهام التدريب والأهداف الجوية وتطوير الحمولات.

- الموقف الأمريكي

في المقابل، رفضت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في تصريحات سابقة روايات إيرانية بشأن الاستيلاء على طائرات مسيّرة أمريكية، ووصفت أحد هذه الإعلانات بأنه غير صحيح.

ولم تتوافر تأكيدات مستقلة تثبت إسقاط الطائرات السبع أو الاستيلاء عليها، كما لم تعلن واشنطن حصيلة مقابلة لخسائرها من هذا الطراز.

وتظل الأرقام والتفاصيل المتعلقة بهذه العمليات، بما في ذلك السيطرة على الطائرات وإنزالها بحالة سليمة، ضمن الرواية التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني، في ظل استمرار التوتر العسكري بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج ومضيق هرمز.