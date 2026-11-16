الحكومة العراقية تحدد مهلة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر

أعلنت الحكومة العراقية تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله من منطقة جرف النصر، مؤكدة عزم القوات المسلحة دخول المنطقة واستعادة إدارة الملف الأمني فيها، تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى جرف النصر، مشيرًا إلى أن لجنة تحقيقية عليا رصدت تلاعبًا في أنابيب النفط، إلى جانب وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة، في إطار التحقيق في شبهات تهريب النفط.

وأوضح العبودي، أن ملف جرف النصر ظل يوصف لسنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة قررت التحرك لمتابعة شبهات تهريب النفط، استنادًا إلى صلاحياتها القانونية ومسئوليتها الدستورية في حماية المال العام.

وأضاف أن الجهات الأمنية المختصة، وفي مقدمتها جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، تلقت توجيهات برصد مؤشرات تهريب النفط وجمع البيانات المتعلقة بها وإدراجها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب.

- لجنة تحقيقية ترصد تلاعبًا في أنابيب النفط

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن تقريرًا أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معلومات وقراءات فنية بشأن شبهات التهريب، وعلى ضوء نتائجه وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي.

وأوضح أن اللجنة بدأت عملها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد العاشرة صباحًا، واستمرت في معاينة المواقع حتى نحو الرابعة والنصف عصرًا، حيث تفقدت ستة مواقع وفق الإحداثيات الواردة في تقرير وكالة الاستخبارات.

وأضاف أن اللجنة رصدت تلاعبًا في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، ومحاولات لطمس آثاره وردمها، كما عثرت على مصفاتين وصهريج وعدد من الخزانات، وهي تجهيزات تتطلب توفير النفط الخام لتشغيلها، بحسب تقديرات اللجنة.

- إحالة المتورطين إلى القضاء وملاحقة شبكات التهريب

وبيّن العبودي أن اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس الوزراء، الذي عقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد يومين لمناقشة نتائج التحقيق، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد توجيه عدد من الإعفاءات، والتشديد على ضرورة اضطلاع المسئولين الأمنيين بواجباتهم ومنع العبث بالموارد العامة، خصوصًا الثروة النفطية.

وأكد أن توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على منطقة جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها مؤشرات تهريب النفط، لافتًا إلى صدور توجيهات بإحالة المتورطين وملف القضية إلى القضاء، مع تكليف هيئة النزاهة بمتابعة دورها في هذا الشأن.

وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية بمنع أي تحركات لسيارات نقل النفط والمشتقات النفطية يُشتبه في ارتباطها بعمليات التهريب، مؤكدًا استعداد القوات الأمنية لاستئناف مهامها داخل المنطقة.

- القوات المسلحة تستعد لدخول جرف النصر

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن قرار دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر اتُخذ بالفعل، موضحًا أن إدارة المدن والأقضية والمناطق العراقية وتأمينها مسئولية القوات الأمنية المخولة قانونًا، والتي تعمل وفق أوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وفي رده على التشكيك في قدرات القوات المسلحة، أشار العبودي إلى ارتفاع مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية واستعدادها لتنفيذ المهام، معتبرًا أن وجود أطراف مستفيدة من الثغرات الأمنية قد لا يرحب باستكمال القوات الرسمية مسئولياتها وبسط سيطرتها على الأرض.

وشدد على أن القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام، قادرة على حماية الأراضي العراقية وتأمين ثروات البلاد وحياة المواطنين.

مهلة لخروج كتائب حزب الله

وردًا على سؤال بشأن المهلة الممنوحة لكتائب حزب الله لمغادرة جرف النصر، أكد العبودي أن الحكومة حددت بالفعل مهلة لخروج الكتائب من المنطقة، موضحًا أنها «ليست بعيدة»، دون الكشف عن موعد محدد لانتهائها.

وأشار إلى أن مهمة اللجنة التحقيقية اقتصرت على متابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط، فيما تمتد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة إلى مختلف أنحاء العراق، من زاخو شمالًا إلى البصرة جنوبًا.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تنفيذ مهامها لملاحقة شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، مؤكدًا أن التحرك الحكومي لا يقتصر على جرف النصر وحدها.