الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة على مسيرة أمريكية متطورة في مضيق هرمز

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، السيطرة على طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو إم-170»، بعد اعتراضها وإنزالها سليمة في جزيرة قشم، الواقعة بمضيق هرمز.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، عن العلاقات العامة للبحرية الإيرانية، أن الطائرة تُعد الرابعة من طرازها التي تستولي عليها قيادة الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة التابعة للبحرية الإيرانية، والثامنة التي تتمكن قوات الدفاع التابعة للحرس الثوري من الاستحواذ عليها سليمة في مضيق هرمز.

ووفقًا للرواية الإيرانية، كانت الطائرة تنفذ مهمة لتتبع أنظمة الدفاع والحرب الإلكترونية في المنطقة، قبل أن تتعرض لهجوم إلكتروني شنته وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للبحرية الإيرانية، جنوب جزيرة قشم، ما أدى إلى السيطرة على نظام توجيهها وإنزالها بسلام.

وفي بيانها، قالت البحرية الإيرانية إن القوات الأمريكية أدخلت مجموعة من المعدات العسكرية المتطورة إلى المنطقة، مشيرة إلى أن عددًا من الطائرات المسيّرة الأمريكية، من بينها طائرات «إم كيو-9» و«إم كيو-1» و«إم كيو إم-170»، إضافة إلى طائرات «لوكاس» المسيّرة، تعرضت للاعتراض أو التدمير أو التعطيل.

ودعت البحرية الإيرانية، في ختام بيانها، القادة العسكريين الأمريكيين إلى الاعتراف بما وصفته بـ«حقائق الميدان»، واحترام سيادة إيران على مضيق هرمز.