نتنياهو: حكومة الوحدة الوطنية الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات الماثلة أمامنا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن حكومة الوحدة الوطنية الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات الماثلة أمام بلاده.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الاثنين، إلى أن «حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تضم جميع الأحزاب التي ترى في إسرائيل دولة للشعب اليهودي».

وأكد التزامه بدعم الأحزاب الحريدية، قائلًا: «سنبقى إلى جانب شركائنا من أحزاب الحريديم في أي حكومة تتشكل».

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الاثنين، أن الاجتماع الذي عقد بين ممثلين عن حزب يشار بزعامة غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وحزب الليكود بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، لم يُحرز أي تقدم نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير موسع لها، أنه في حين شارك حزب معا بزعامة نفتالي بينيت في الاجتماع، وقيل إنه يُفضل حكومة مع الليكود على حكومة مع الأحزاب الحريدية أو العربية، فإن أعضاء آخرين في كتلة آيزنكوت يعارضون المفاوضات، التي وصلت إلى طريق مسدود حاليا بسبب تمسك كل من الليكود ويشار بالحصول على منصب رئاسة الحكومة.

في غضون ذلك، أفادت تقارير بإحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات المتوازية بين «كتلة التغيير» بقيادة آيزنكوت وحزب «يهودية التوراة المتحدة» الحريدي المتشدد لتشكيل تحالف ائتلافي خاص بهما، على الرغم من نفي الحزب لهذه التقارير، في حين يشير حزب «شاس» الحريدي الآخر إلى عدم رغبته في الانفصال عن حزب «الليكود».

واجتمعت فرق التفاوض من حزبي «يشار» و«الليكود» لمدة ساعة تقريبا أمس، ثم أصدرت بيانا مشتركا مقتضبا جاء فيه أن الاجتماع عُقد في «أجواء علمية»، وأن المحادثات بين الجانبين ستستمر.

وذكرت التقارير أن ممثلي «الليكود» طلبوا من حزب «يشار» تأجيل ترشيح عضو الكنيست عن حزبهم، ماتان كاهانا، لرئاسة الكنيست، إلا أن الحزب رفض ذلك، وأعلن أن التصويت على انتخاب رئيس الكنيست الجديد سيُجرى غدا الثلاثاء.

وقال النائب البارز في حزب يشار، تشيلي تروبر، لممثلي حزب الليكود إن «آيزنكوت مصمم على تشكيل حكومة مهما كانت الظروف. يجب أن تستوعبوا هذا الأمر»، وفقًا للقناة الـ 12 الإسرائيلية.

وأفاد مصدر من حزب «يشار» للقناة ذاتها أن حزب الليكود لا يبدو أنه يدرك أنه «خسر» الانتخابات.