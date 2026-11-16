يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، اقتحام بلدتي الشيوخ وسعير جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة عسكرية تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال 11 فلسطينيا.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات من جيش الاحتلال بدأت في ساعة متأخرة من مساء الأحد اقتحام بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق مدينة الخليل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في اقتحام منازل فلسطينية وتفتيشها.

وذكرت أن الجيش اعتقل 11 فلسطينيا خلال مداهمة منازلهم في البلدتين، ومنهم الصحفي ياسر عبد المنعم جرادات وشقيقه باسل.

وبقية المعتقلين هم: عبيدة عماد جرادات، وحمادة جرادات، وأحمد عيسى جرادات، وكرم جرادات، وجهاد عمر جبارين، ورامي محمد المطور، وحائر نايف جرادات، وأيمن إسماعيل الشلالدة، ومأمون الفروخ.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن المصادر، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال داخل البلدتين.

وبالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ 8 أكتوبر 2023، تكثفت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا و746، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

كما تشمل الاعتداءات هدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذا الإرهاب لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي العام 1948، أقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.