يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2007، اليوم الإثنين، مباراته الودية الثانية أمام منتخب تنزانيا، الساعة 5 مساءً، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في إطار برنامج الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

ويواصل وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، العمل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، من خلال المباريات الودية والتدريبات، استعدادًا للمشاركة في البطولة القارية المقرر إقامتها في غانا خلال شهر مارس من العام المقبل.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره التنزاني بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين يوم الخميس 12 نوفمبر، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح المدافع إياد مدحت في افتتاح التسجيل بالدقيقة 48، وأضاف البديل إسماعيل زعزع الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وتمثل المواجهة الثانية أمام تنزانيا اختبارًا جديدًا للجهاز الفني، لمنح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، فضلًا عن تقييم مدى تنفيذ التعليمات الفنية وتحقيق الانسجام بين مختلف خطوط الفريق.

وتأتي المباراتان الوديتان ضمن خطة إعداد منتخب مصر للشباب للمرحلة المقبلة، خاصة بعد الإنجاز الذي حققه الفريق بالتتويج بلقب بطولة شمال أفريقيا، التي استضافتها مصر مؤخرًا، وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية قبل خوض المنافسات الأفريقية.

ويسعى وائل رياض إلى تحقيق أقصى استفادة من التجربة الودية الثانية، من خلال اختبار بعض العناصر والوقوف على جاهزيتهم، تمهيدًا للاستقرار على القوام المناسب للفريق قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.