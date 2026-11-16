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قال حسن رداد، وزير العمل، إن 250 ألف شخص تقدموا للحصول على 100 فرصة عمل مؤقتة وفرتها الوزارة في قطاع الزراعة بإسبانيا، ما يعكس حجم الإقبال على فرص العمل الخارجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وتطوير قدراتها وجداراتها، للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

وأوضح أن فرص العمل الخارجية تشمل مجالات أخرى، من بينها التشييد والبناء واللحام، وفق احتياجات الدول والشركات المستقدمة للعمالة.

وأشار إلى أن دور الوزارة يشمل تدريب المتقدمين على المهارات والخبرات المطلوبة، ثم مساعدتهم في استكمال إجراءات السفر والعمل بالخارج.

وأكد أن زيادة فرص المصريين في الأسواق الدولية ترتبط بامتلاك المهارات المهنية اللازمة، والقدرة على الالتزام بمعايير الجودة والإنتاج التي تطلبها جهات العمل.

ولفت إلى أن المنصة الوطنية للتشغيل ستتيح عرض الفرص الدولية ومراجعة العقود المقدمة للعاملين، بما يضمن وضوح الأجر وساعات العمل وطبيعة الوظيفة قبل السفر.