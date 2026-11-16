وزير العمل: منصة وطنية تراجع عقود المصريين قبل السفر وتحمي حقوقهم

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قال حسن رداد، وزير العمل، إن الوزارة تُعد حاليًا المنصة الوطنية للتشغيل، التي وصفها بأنها «هدية الدولة المصرية للمواطن»، بهدف تنظيم عرض فرص العمل المتاحة داخل مصر وخارجها وحماية حقوق المتقدمين إليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن شركات إلحاق العمالة المحلية والدولية ستعلن من خلال المنصة عن الوظائف المتاحة لديها.

وأوضح أن الوزارة ستؤدي دور الوسيط الحكومي الحريص على حقوق العمالة المصرية، من خلال مراجعة العقود وشروط العمل قبل إتمام إجراءات التوظيف أو السفر.

وأشار إلى أن مراجعة العقود تشمل قيمة الأجر وعدد ساعات العمل ومدى ملاءمة الوظيفة للعامل، إلى جانب التأكد من توافر الحقوق الأساسية المرتبطة بالعلاقة العمالية.

وقال: «الوزارة تقوم بدور دولة تخاف على مواطنيها وعمالها، وترى العلاقة العمالية أمامها بما تتضمنه من حد أدنى للأجر وعدد ساعات العمل وملاءمة الوظيفة».

وأكد أن المنصة ترتبط بخطة لتطوير مهارات العامل المصري ورفع كفاءته، بما يتناسب مع متطلبات الوظائف المعروضة واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.