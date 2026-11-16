 مصرع 3 أشخاص في حادثين منفصلين بمركز إدفو بأسوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 3 أشخاص في حادثين منفصلين بمركز إدفو بأسوان

حمادة بعزق
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 7:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2026 - 7:12 ص

 لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثين منفصلين بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حيث شهدت المنطقة وقوع حادث اصطدام قطار بأحد المواطنين، إلى جانب حادث انقلاب دراجة نارية، ما أسفر عن سقوط 3 ضحايا.

ولقي مسن مصرعه إثر اصطدام قطار النوم به أمام قرية المحاميد التابعة لمركز إدفو، فيما جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشهدت منطقة وادي عبادي حادثًا آخر، أسفر عن مصرع شخصين إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» كانا يستقلانها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى التعامل مع الحادثين وفقًا للإجراءات المتبعة.


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