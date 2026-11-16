الحرس الثوري الإيراني يشتبك مع جماعة كردية

اشتبكت قوات الحرس الثوري الإيراني مع عناصر من "حزب الحياة الحرة الكردستاني" الكردي الإيراني المعارض، بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية، وفقاً لبيانات صادرة عن الطرفين يوم الأحد.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أحبط محاولة تسلل لمجموعة تابعة لحزب الحياة الحرة الكردستاني كانت تُخطط لتنفيذ أعمال "إرهابية" داخل الأراضي الإيرانية، وضبط بحوزتها كميات من الأسلحة والمعدات والمواد المتفجرة.

ولم يحدد بيان الحرس الثوري الإيراني متى وقع الاشتباك، لكن حزب الحياة الحرة الكردستاني قال إن أحد أعضائه قُتل يوم الأربعاء الماضي بعد أن "نُصب كمين" لمجموعة من المقاتلين من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني في سرداشت، غرب إيران.

ولدى حزب الحياة الحرة الكردستاني وجماعات كردية إيرانية معارضة أخرى قواعد في شمال العراق، والتي استهدفتها إيران بشكل متكرر منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في 28 فبراير وفي الأيام الأولى للحرب، أعلنت بعض الجماعات الكردية أنها تخطط لشن غارة على إيران بدعم من الولايات المتحدة، لكن تم التخلي عن الخطة لاحقاً.