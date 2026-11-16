طالب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، يوم الأحد، بتحقيق العدالة للمدافعين عن البيئة الذين قُتلوا بسبب حمايتهم للأمازون، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الشعوب الأصلية الرامية إلى وقف تدمير أراضيها جراء قطع الأشجار والاستغلال غير القانوني.

وفي اليوم قبل الأخير من رحلته الطويلة إلى أمريكا الجنوبية، زار ليو منطقة الأمازون في بيرو، حيث أعاد التأكيد على أحد التعاليم الجوهرية للبابا الراحل فرنسيس، القائم على الربط بين رعاية المستضعفين وصون الخليقة.

وقال ليو لممثلي الشعوب الأصلية والمبشرين المتجمعين على ضفاف نهر أوكايالي في مدينة بوكالبا شمال شرق البلاد: "صرخة الأرض وصرخة الفقراء لا تنفصلان".

وتابع أنه جاء إلى بوكالبا لدعمهم في سعيهم لتحقيق العدالة والسلام، وأشار إلى ما تقدره الجماعات البيئية بـ57 جريمة قتل لمدافعي البيئة بين عامي 2010 و2024.

وتابع ليو وسط تصفيق الحضور، وقد تزين كثيرون منهم بأغطية الرأس التقليدية المكللة بالريش والنقوش المرسومة على الوجوه: "دماء هؤلاء الإخوة تصرخ إلى الله طلبا للعدالة."

وبالإضافة إلى مشكلة إزالة الغابات المستمرة منذ عقود، أصبح تعدين الذهب غير القانوني تجارة تزداد ربحيتها في منطقة الأمازون، وهو ما يدمّر الغابات ويلوّث الأنهار. ويستخدم عمال المناجم مضخات شفط بدائية ومعدن الزئبق السام لاستخراج الذهب.

كما أن التعدين غير القانوني وإنتاج الكوكا يؤديان إلى إزالة الغابات والتعدي على أراضي السكان الأصليين، مما يهدد أراضي أجدادهم ويعرض المجتمعات المحلية للعنف والجريمة المنظمة.