وزير العمل: عجز العمالة في صناعة الأثاث يصل إلى 70% بسبب فجوة التعليم وسوق العمل

قال حسن رداد، وزير العمل، إن نسبة العجز في العمالة بقطاع الأثاث والأخشاب تصل إلى نحو 70%، مرجعًا ذلك إلى عدم توافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن قطاعات أخرى تعاني نقصًا في العمالة المؤهلة، ومن بينها صناعة الملابس الجاهزة.

وأوضح أن الوزارة تتجه إلى التوسع في برامج التدريب المهني والتحويلي، بما يسمح بتأهيل الباحثين عن عمل للمهن التي تحتاج إليها المصانع والشركات.

وأشار إلى أن مراكز التدريب التابعة للوزارة تقدم برامجها مجانًا في القطاعات التي تعاني نقص الكوادر البشرية، بهدف سد فجوة المهارات وتوفير فرص تشغيل حقيقية للمتدربين.

ولفت إلى أن بعض الشركات توقع بروتوكولات تعاون مع الوزارة لتدريب العمالة وفق احتياجاتها، ثم توفر فرص عمل للمتدربين فور انتهاء البرامج.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة ضرورة ارتباط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يتيح تخريج كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها القطاعات الإنتاجية.

ونوه إلى تزايد إقبال الطلاب على مدارس التعليم الفني، موضحًا أنها أصبحت اختيارًا أول لدى عدد من الأسر، لما توفره من فرص مباشرة للعمل داخل مصر وخارجها.

واستشهد بمعهد السالزيان «دون بوسكو»، الذي يؤهل خريجيه للعمل في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أهمية التوجيه والإرشاد المهني للطلاب منذ المراحل التعليمية.

وقال: «العقلية المصرية عندما تتقن شيئًا تتميز فيه جدًا، وفكرة التوجيه والإرشاد تبدأ من المدارس، حتى يرى الطالب المهنة والوظيفة التي تتناسب مع قدراته».