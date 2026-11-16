الاحتلال يزعم استهداف شحنة من الوسائل القتالية لحزب الله في جنتا على الحدود السورية اللبنانية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استهداف شحنة من الوسائل القتالية المخصصة لحزب الله في جنتا على الحدود السورية اللبنانية.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن الهدف من إرسال الوسائل القتالية تعزيز الإمكانيات العملياتية لحزب الله لتنفيذ عمليات هجومية ضد الإسرائيليين وقوات الجيش.

وأشارت إلى نقل الشحنة عن طريق منطقة جنتا، التي كانت تستخدم كثيرًا في الماضي لنقل الوسائل القتالية، مُدعية أن حزب الله لا يزال يستغل مناطق لبنانية مختلفة للقيام بنشاطات هجومية، ولتهريب الوسائل القتالية وتحرك عناصره، بهدف تهديد إسرائيل.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الرابعة والثلث من فجر اليوم، غارة جوية استهدفت جرود النبي شيت، في محيط منطقتَي الشعرة وجنتا ضمن السلسلة الشرقية.

وبحسب موقع جريدة «النهار» اللبنانية، جاءت الغارة بعد ساعات من تحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية فوق أجواء السلسلتين الشرقية والغربية وعدد من قرى وبلدات البقاع، مساء أمس الأحد.