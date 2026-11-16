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من المقرر أن يمثل الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو أمام إحدى محاكم باريس، اليوم الاثنين، في جلسة استئناف تتعلق باتهامه بالاعتداء الجنسي على سيدتين في موقع تصوير سينمائي.

وتتعلق القضية بفترة أثناء العمل في فيلم "ذا جريت شاترز" خلال عام 2021.

وتتهم مهندسة ديكور ومساعدة مخرج ديبارديو بلمس مناطق خاصة من جسديهما خلال تصوير الفيلم. ونفى الممثل هذه الاتهامات.

وفي مايو العام الماضي، قضت محكمة بسجن الممثل 18 شهرا مع وقف التنفيذ، وأمرته بدفع تعويض للسيدتين.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ديبارديو يعتزم سحب استئنافه.

ولم ترد المحكمة أو محامي ديبارديو على طلب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) للتعليق.