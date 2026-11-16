احتجاجات ضد ترامب تلقي بظلالها على قمة رابطة آسيان في مانيلا

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خرج مئات النشطاء إلى شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الاثنين، احتجاجا على الوصول المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويجتمع قادة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا مع نظرائهم من الدول الآسيوية والغربية، ومن بينهم ترامب، المقرر وصوله غدا الثلاثاء.

وتجمع المتظاهرون في ساحة عامة تبعد عدة كيلومترات عن مقر انعقاد قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها شعارات من بينها: "ارحل يا ترامب. الفلبين ليست للبيع"، و"تسقط الإمبريالية"، و"من غزة إلى الفلبين.. قاوموا الإمبريالية الأمريكية".

وتم اعتقال نحو 300 متظاهر، أمس الأحد، أثناء محاولتهم الوصول إلى الساحة، وقالت الشرطة إنهم لم يحصلوا على تصريح بالتوجه إليها، فيما تم اعتقال تسعة آخرين لدى محاولتهم تنظيم مسيرة باتجاه مقر انعقاد القمة.

وندد منظمو الاحتجاجات بعمليات الاعتقال وتفريق المسيرة، مؤكدين أن المظاهرات لم تشكل أي تهديد.

وقالت مجموعة "الحركة القومية الجديدة" في بيان إن "التهديد الحقيقي يتمثل في التهجير الفعلي للبائعين بالقرب من (مقر انعقاد القمة)، وإغلاق الطرق وإلغاء الرحلات الجوية بسبب القمة، وتعطل عمل المراكز الصحية في مانيلا."

وأضافت أن "زيارة ترامب تمثل أكبر تهديد للبلاد، بسبب تكثيف نهب مواردنا، وتصعيد الحرب، واقتلاع المزارعين والشعوب الأصلية من أراضيهم جراء المشروعات المدمرة."

وانتقد المتظاهرون أيضا تكلفة القمة، إذ أفادت تقارير بأن الحكومة الفلبينية أنفقت نحو 366 مليون دولار على استضافتها.

ويجتمع قادة الدول الأعضاء الـ11 في رابطة آسيان خلال القمة أيضا مع نظرائهم من دول شريكة للرابطة، من بينها اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا وروسيا.

وقال مسئولون فلبينيون إن ترامب سيشارك في قمة خاصة مع قادة رابطة آسيان، إلى جانب اجتماع يضم اليابان وأستراليا والهند.