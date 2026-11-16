الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لمفاوضات جادة بين أمريكا وإيران

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدعوة إلى التفاوض بين واشنطن وطهران من أجل استقرار المنطقة.

وقال جوتيريش، في تصريحات صحفية على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا، اليوم الاثنين: "نحتاج إلى عملية دبلوماسية جادة قائمة على التفاوض لإنهاء حالة اللا سلم واللا حرب بين أمريكا وإيران".

أما عن القمة الثلاثية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، فأشار إلى أنه "إذا كان هناك برنامج لنزع السلاح النووي، فالأمم المتحدة على استعداد للمشاركة الكاملة والانخراط بشكل كامل فيه"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتأتي تلك التصريحات فيما لا تزال المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني معلقة رغم المساعي الدبلوماسية القطرية التي استؤنفت مؤخراً.

كما جاء موقف جوتيريش بالتزامن مع تأكيد إيراني بأن المفاوضات متعثرة وغير ممكنة في الوقت الحالي مع واشنطن.

إذ أعادت إيران التذكير بشروطها السبعة من أجل التوصل لتفاهم مع أمريكا يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي شلت حركة الملاحة فيه بشكل كبير منذ تفجر الحرب في فبراير الماضي.

بينما أكدت واشنطن أنها غير مهتمة حاليا بالاتفاق مع الجانب الإيراني، مواصلة حصارها للموانئ الإيرانية. واعتبرت أن سياسة "الخنق الاقتصادي" على إيران فعالة وتؤتي ثمارها، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وفي يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.

وأدى التصعيد حول الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.