إيران: انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز

- الحرس الثوري قال إن الناقلتين حاولتا عبور المسار الجنوبي للمضيق، وحذّر شركات النفط من استخدامه

قال الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، إن ناقلتي نفط انفجرتا إثر اصطدامهما بلغمين بحريين أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مدعيا أن المحاولة جرت "بتوجيه من الجيش الأمريكي".

وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن الانفجارات التي أعقبت اصطدام الناقلتين بالألغام أضاءت المضيق لساعات.

وادعى أن الانفجارين وقعا قرب موقع انفجار ناقلتين أخريين الأحد، وقال إن عدد ناقلات النفط التي اشتعلت فيها النيران وغرقت في المضيق منذ الأحد ارتفع إلى 6.

وأضاف أن التلوث الناجم عن الانفجارات امتد إلى سواحل المضيق.

وحذّر الحرس الثوري شركات النفط من استخدام المسار الجنوبي، قائلا إنه مزروع بالألغام البحرية، وإن الناقلات التي تحاول عبوره استنادا إلى تصريحات مسئولين عسكريين أمريكيين ستكون عرضة للخطر.

وتعارض طهران استخدام السفن والناقلات المسار الجنوبي القريب من سلطنة عمان، وتطالبها بالمرور عبر مسارات تحددها.