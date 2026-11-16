الفراعنة يضعون اللمسات الأخيرة لمواجهة مالاوي

يُنهي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته لمواجهة نظيره المالاوي المقررة في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء على استاد "بينجو" الدولي بمدينة ليلونجوي، وذلك لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى مالاوي مساء الأحد على متن طائرة خاصة لتقليل مشقة السفر؛ حيث ركز المدير الفني علي ماهر خلال التدريبات على الجلسات الاستشفائية وتصحيح الأخطاء الدفاعية وتطبيق الضغط العالي، مستفيداً من الدفعة المعنوية عقب الفوز العريض في لقاء الجولة الثالثة بالقاهرة بخماسية نظيفة، على أن يختتم المعسكر بمحاضرة فنية لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

ويدخل "الفراعنة" اللقاء وعينهم على حسم بطاقة العبور مبكراً قبل جولتين من ختام التصفيات؛ إذ يتصدر المنتخب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط (بالتساوي مع أنجولا).

ويحتاج منتخب مصر للفوز غداً مع انتصار أنجولا على جنوب السودان ليرتفع رصيدهما إلى 10 نقاط ويضمنا التأهل رسمياً، بعدما افتتح المنتخب مشواره بالتعادل السلبي مع أنجولا قبل أن يحقق فوزين متتاليين بخماسية نظيفة على كل من جنوب السودان ومالاوي.