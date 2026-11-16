الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة على 113 شخصية وكيانا روسيا

قالت وزيرة خارجية أيرلندا هيلين ماكنتي، إن الاتحاد الأوروبي سيتفق اليوم الاثنين، على إدراج 113 اسما جديدا ⁠ضمن قوائم العقوبات التي تستهدف روسيا.

وفي كلمة ألقتها عند وصولها إلى الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ذكرت ماكنتي، التي ⁠تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات تأتي قبل ⁠مناقشات أخرى ستجرى هذا الأسبوع حول حزمة ⁠عقوبات أوسع نطاقا ستكون الحزمة الثانية ⁠والعشرين ضد روسيا.

والأربعاء، ذكر دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن مبعوثين من دول التكتل وافقوا على إضافة كيانات وأفراد لقوائم العقوبات المفروضة على روسيا، بما يشمل 145 كيانًا وفردًا يتهمهم التكتل بالمشاركة في النظام المالي الروسي وأسطول الظل وحملات تضليل.

وتأتي إضافة الكيانات والأفراد ضمن إطارين رئيسيين هما النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي المعني بوحدة أراضي أوكرانيا، والذي يضم حوالي 4500 من الكيانات والأفراد، ونظام الأنشطة الهجينة، وهناك إدراج واحد لقائمة على أساس إطار ثالث يركز على الهجمات السيبرانية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت المصادر إن المبعوثين وافقوا على إدراج 113 كيانًا وفردًا على قائمة العقوبات الرئيسية من بينهم 50 بنكًا روسيًا وجهات تدعم «أسطول الظل» الروسي وشركات طاقة إضافة إلى عدد من قادة الأعمال الروس.

وأضافت المصادر أنه في إطار نظام الأنشطة الهجينة، وافق المبعوثون على إضافة 31 كيانًا وفردًا لمشاركتهم في تلاعب أجنبي.

وقال أحد المصادر إن الإضافة لتلك القائمة جاءت ردًا على محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج/هاله في ألمانيا، وألقت برلين بمسئوليتها على موسكو.

ونفت روسيا مرارًا أي ضلوع في حرب هجينة بوسائل متعددة أو عمليات تخريب في دول حلف شمال الأطلسي، أو التآمر للتسبب في أي مواجهة.