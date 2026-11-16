 باكستان تتعهد بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر بين أمريكا وإيران

قال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إنه بلاده ستواصل الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم من الدول الأخرى بالمنطقة التي تشارك اليوم الاثنين في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي.

وحضر اجتماع المنظمة التي تضم 10 دولة، والذي يعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد وزراء خارجية ودبلوماسيون بارزون من عدة دول آسيوية، وبينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على تعزيز التعاون الإقليمي خاصة في مجال التجارة، عن طريق تعزيز روابط النقل والتجارة بين الدول الأعضاء التي تشمل أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا وعدة جمهوريات سوفيتية سابقة.

وقال دار إن تحسين العلاقات مع أفغانستان يعتمد على أفعال حكومة طالبان لوقف الارهاب. ويشار إلى أن الاجتماع لم يشهد حضور أي دبلوماسي من أفغانستان.

وكانت باكستان استضافت الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بين أمريكا وإيران في أبريل الماضي.

وقال دار خلال اجتماع اليوم إن السلام والاستقرار أساسيان من أجل التنمية الاقتصادية، مضيفا أن باكستان" قلقة للغاية بشأن الصراع والاضطراب" في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن عراقجي حث الدول الأعضاء بالمنظمة على تعزيز التعاون وتحويل الالتزامات المشتركة إلى أفعال حقيقية، مضيفا أن إيران طالما التزمت بالقانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات.